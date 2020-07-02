2020-07-02T16:01:59+03:00
Общество

Власти Башкирии намерены увеличить количество придорожных кафе до двух тысяч

Соответствующее поручение дал вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Google Mapsфото: Google Maps
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В Башкирии к 2024 году должно быть две тысячи современных объектов придорожного сервиса. Об этом на профильном совещании заявил вице-премьер правительства республики Андрей Назаров. Под объектами придорожного сервиса подразумеваются комплексы с автозаправкой, кафе и кемпингом. Власти намерены сделать эти точки в единой концепции – с использованием брендбука и национальной символики Башкирии.

«В 2021 году республика примет участников Фольклориады. К этому времени необходимо интенсивно проработать вопрос», – обозначил задачу Назаров.

Сейчас в регионе работает 1100 объектов придорожного сервиса. Вице-премьер поручил открывать по 200 новых единиц каждый год – «чтобы к 2024 году их было больше тысячи, а еще за пять лет необходимо реконструировать тысячу действующих точек». Инвесторы на первую партию кафе с автозаправками уже появились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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