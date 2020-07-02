В Башкирии за полгода родилось почти 20 тысяч детей

2 Июль 2020 2020-07-02T17:27:55+03:00

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В Башкирии «наметилась пока слабая, но статистически заметная тенденция роста рождаемости». Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

«За первое полугодие, по данным Минздрава, у нас родилось 19930 детишек, это на 698 детей или 3,1% больше, чем за тот же период 2019 года. Число детей, родившихся третьими, выросло на 1,7%, третьих и последующих - на 6,4%», – отметил глава региона.

Хабиров также признался, что задача повышения рождаемости всегда пугала его сложностью достижения. «Но мы работали и упорно старались создать условия, чтобы все-таки наши милые женщины рожали детей и могли их воспитывать в комфортных условиях». Он добавил, что для поддержки молодых семей в этом году запланировано строительство 24 детсадов на 3090 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU