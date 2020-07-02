2020-07-02T17:27:55+03:00
Общество

В Башкирии за полгода родилось почти 20 тысяч детей

Это на 3,1% больше, чем годом ранее
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Выросло и число детей, родившихся третьимиВыросло и число детей, родившихся третьимиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Башкирии «наметилась пока слабая, но статистически заметная тенденция роста рождаемости». Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

«За первое полугодие, по данным Минздрава, у нас родилось 19930 детишек, это на 698 детей или 3,1% больше, чем за тот же период 2019 года. Число детей, родившихся третьими, выросло на 1,7%, третьих и последующих - на 6,4%», – отметил глава региона.

Хабиров также признался, что задача повышения рождаемости всегда пугала его сложностью достижения. «Но мы работали и упорно старались создать условия, чтобы все-таки наши милые женщины рожали детей и могли их воспитывать в комфортных условиях». Он добавил, что для поддержки молодых семей в этом году запланировано строительство 24 детсадов на 3090 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии в жуткой аварии с участием «Газели» и «КамАЗа» погиб молодой мужчина
В Башкирии за полгода родилось почти 20 тысяч детей
Уфа получит звание «Города трудовой доблести»
Власти Башкирии намерены увеличить количество придорожных кафе до двух тысяч
С уважением к прошлому: ЖК «Нестеровский» в центре Уфы ждет новоселов
Жителей Башкирии будут бесплатно обследовать на антитела к COVID-19
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
В Уфе нашли мертвой 26-летнюю девушку, которая числилась пропавшей без вести
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
В прокуратуре Башкирии рассказали, из-за чего в РКБ имени Куватова произошла вспышка коронавируса
Минздрав Башкирии хочет выкупить здание бывшего ТЦ, чтобы разместить там онкоцентр
МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде
В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек
В Уфе ссора двух приятелей закончилась ножевым ранением
В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Башкирии: среди пострадавших – 3-летний мальчик
Голосование по поправкам в конституцию: стали известны финальные результаты по Башкирии
Житель Башкирии угнал у рыбака машину, чтобы закупиться выпивкой
Молодая уфимка устроила гимнастическое шоу на пешеходном переходе и возмутила пользователей соцсетей
В Уфе без вести пропал 27-летний парень с необычным именем