Жителей Башкирии будут бесплатно обследовать на антитела к COVID-19

2 Июль 2020 2020-07-02T15:19:50+03:00

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В Башкирии в скором времени начнут бесплатно обследовать на антитела к коронавирусу. Таким образом будет определяться популяционный иммунитет – доля граждан среди населения, организм которых приобрел устойчивость к COVID-19 после заболевания. Об этом на профильном брифинге сообщили замминистра здравоохранения Ирина Кононова и главный эпидемиолог республики Анна Казак.

«В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Министерством здравоохранения определяются контингенты, подлежащих обследованию для изучения и дальнейших прогнозов по борьбе с ковидом. В этой связи готовится соглашение между организациями по проведению этих исследований на бюджетной основе. Мы ждем этих распоряжений», – пояснила специалист из центра гигиены и эпидемиологии.

Исследования на антитела будут проводиться в разных возрастных категориях граждан – от детей до пенсионеров. Пока в регионе тест на иммунитет прошло небольшое количество людей. Только у 4,2% обследуемых была обнаружена устойчивость к вирусу. В Москве, где охват составил 10% от населения, этот показатель составляет 18-20%.

ИСТОЧНИК KP.RU