2020-07-02T15:19:50+03:00
Общество

Жителей Башкирии будут бесплатно обследовать на антитела к COVID-19

Это необходимо, чтобы определить популяционный иммунитет среди населения республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Башкирии в скором времени начнут бесплатно обследовать на антитела к коронавирусу. Таким образом будет определяться популяционный иммунитет – доля граждан среди населения, организм которых приобрел устойчивость к COVID-19 после заболевания. Об этом на профильном брифинге сообщили замминистра здравоохранения Ирина Кононова и главный эпидемиолог республики Анна Казак.

«В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Министерством здравоохранения определяются контингенты, подлежащих обследованию для изучения и дальнейших прогнозов по борьбе с ковидом. В этой связи готовится соглашение между организациями по проведению этих исследований на бюджетной основе. Мы ждем этих распоряжений», – пояснила специалист из центра гигиены и эпидемиологии.

Исследования на антитела будут проводиться в разных возрастных категориях граждан – от детей до пенсионеров. Пока в регионе тест на иммунитет прошло небольшое количество людей. Только у 4,2% обследуемых была обнаружена устойчивость к вирусу. В Москве, где охват составил 10% от населения, этот показатель составляет 18-20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии в жуткой аварии с участием «Газели» и «КамАЗа» погиб молодой мужчина
В Башкирии за полгода родилось почти 20 тысяч детей
Уфа получит звание «Города трудовой доблести»
Власти Башкирии намерены увеличить количество придорожных кафе до двух тысяч
С уважением к прошлому: ЖК «Нестеровский» в центре Уфы ждет новоселов
Жителей Башкирии будут бесплатно обследовать на антитела к COVID-19
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
В Уфе нашли мертвой 26-летнюю девушку, которая числилась пропавшей без вести
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
В прокуратуре Башкирии рассказали, из-за чего в РКБ имени Куватова произошла вспышка коронавируса
Минздрав Башкирии хочет выкупить здание бывшего ТЦ, чтобы разместить там онкоцентр
МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде
В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек
В Уфе ссора двух приятелей закончилась ножевым ранением
В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Башкирии: среди пострадавших – 3-летний мальчик
Голосование по поправкам в конституцию: стали известны финальные результаты по Башкирии
Житель Башкирии угнал у рыбака машину, чтобы закупиться выпивкой
Молодая уфимка устроила гимнастическое шоу на пешеходном переходе и возмутила пользователей соцсетей
В Уфе без вести пропал 27-летний парень с необычным именем