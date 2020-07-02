2020-07-02T13:45:33+03:00
Общество

Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу

Сейчас всего в двух медучреждениях действуют ограничительные мероприятия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова назвала больницы, в которых действуют ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Сейчас всего в двух медучреждениях действует частичный карантин: это корпус перинатального центра и онкологический диспансер. По словам чиновницы, медицинская помощь, оказываемая профильными специалистами, не прекращена» – «она продолжается на других площадях с переносом, перепрофилированием тех отделений, которые есть».

«Беспокойство по поводу перинатального центра не должно никого затронуть, поскольку у нас работают родительный дом РКБ имени Куватова, 8-й родильный дом, основной корпус перинатального центра на [улице] Авроры и роддом №3 после плановых мероприятий будет открыт для оказания медицинской помощи в полном объеме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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