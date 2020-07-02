В прокуратуре Башкирии рассказали, из-за чего в РКБ имени Куватова произошла вспышка коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T13:15:09+03:00

Следком будет проводить дополнительную проверку в РКБ

Надзорное ведомство отменило решение Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела

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Прокуратура Башкирии провела проверку в уфимской РКБ имени Куватова, где в начале апреля произошла вспышка коронавирусной инфекции. В надзорном ведомстве рассказали, что именно стало причиной возникновения очага COVID-19 в главной республиканской больнице.

В ходе проверочных мероприятий прокуратура установила следующее:

– в клинике не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, не были приняты меры к надлежащему обеспечению медицинского персонала средствами индивидуальной защиты.

– руководство больницы не обеспечивало незамедлительный отбор биоматериалов пациентов, у которых были выявлены признаки пневмонии и симптомы коронавируса.

– не была отлажена система экстренного извещения «Республиканского центра дезинфекции» о росте случаев инфекционных заболеваний с февраля 2020 года. В частности, правоохранители обнаружили расхождения данных о внебольничных пневмониях.

– в республике не было правового регулирования в части проведения мероприятий по мониторингу эпидемиологической безопасности в больницах

– руководство РКБ не контролировало применение средств индивидуальной защиты среди собственного персонала – «в том числе при входе в отделения, где находились пациенты с положительными результатами на коронавирусную инфекцию».

Итогом прокурорской проверки стало привлечение 24 должностных лиц – сотрудников РКБ и министерства здравоохранения – «к строгой дисциплинарной ответственности». Надзорное ведомство также отменило решение Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела по факту вспышки COVID-19. Материалы переданы на дополнительную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU