Минздрав Башкирии хочет выкупить здание бывшего ТЦ, чтобы разместить там онкоцентр

2 Июль 2020 2020-07-02T12:34:10+03:00

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Министерство здравоохранения Башкирии может выкупить комплекс зданий бывшего торгового центра «Европа», чтобы разместить там корпуса онкологического диспансера. Медицинская организация нуждается в расширении площадей. Об этом сообщают коллеги из «Ъ-Уфа».

Минздрав обратил внимание на здания «Европы» из-за того, что они находятся в одном квартале с корпусами онкоцентра. Возможный выкуп территории ТЦ обсуждался в конце мая на встрече главы Башкирии и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Проект развития диспансера получил положительную оценку.

Со ссылкой на источник в правительстве «Ъ-Уфа» также пишет, что предварительные затраты на расширение онкоцентра составляют 5,7 млрд рублей, 2,2 млрд из которых пойдут на выкуп помещений и 3,5 млрд – на переоборудование под медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU