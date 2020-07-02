Минздрав Башкирии хочет выкупить здание бывшего ТЦ, чтобы разместить там онкоцентр
Министерство здравоохранения Башкирии может выкупить комплекс зданий бывшего торгового центра «Европа», чтобы разместить там корпуса онкологического диспансера. Медицинская организация нуждается в расширении площадей. Об этом сообщают коллеги из «Ъ-Уфа».
Минздрав обратил внимание на здания «Европы» из-за того, что они находятся в одном квартале с корпусами онкоцентра. Возможный выкуп территории ТЦ обсуждался в конце мая на встрече главы Башкирии и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Проект развития диспансера получил положительную оценку.
Со ссылкой на источник в правительстве «Ъ-Уфа» также пишет, что предварительные затраты на расширение онкоцентра составляют 5,7 млрд рублей, 2,2 млрд из которых пойдут на выкуп помещений и 3,5 млрд – на переоборудование под медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU