МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде
МЧС Башкирии опубликовало экстренное предупреждение о надвигающейся на территорию республике непогоде. Со ссылкой на метеорологов аварийное ведомство сообщает, что в ближайшие сутки в регионе ожидаются грозы с сильным ветром, местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер будет южным, юго-западным. При грозах его порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 23-28°.
В МЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности: «При усиление ветра опасно находиться на улице под большими деревьями. Автотранспорт следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Опасность также могут представлять неукрепленные рекламные щиты. Необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях».
ИСТОЧНИК KP.RU