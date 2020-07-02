2020-07-02T12:06:46+03:00
Происшествия

МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде

В ближайшие сутки в республике ожидаются грозы и сильный ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Местами в республике пройдут дождиМестами в республике пройдут дожди
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МЧС Башкирии опубликовало экстренное предупреждение о надвигающейся на территорию республике непогоде. Со ссылкой на метеорологов аварийное ведомство сообщает, что в ближайшие сутки в регионе ожидаются грозы с сильным ветром, местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет южным, юго-западным. При грозах его порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 23-28°.

В МЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности: «При усиление ветра опасно находиться на улице под большими деревьями. Автотранспорт следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Опасность также могут представлять неукрепленные рекламные щиты. Необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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