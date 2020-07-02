2020-07-02T10:48:49+03:00
Происшествия

В Уфе ссора двух приятелей закончилась ножевым ранением

По подозрению в нанесении тяжких телесных был задержан 43-летний горожанин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемого
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В башкирской столице задержали 43-летнего мужчину, который во время ссоры ударил 63-летнего приятеля ножом в живот. Инцидент произошел в одной из квартир в Кировском районе Уфы, где четверо знакомых устроили застолье с алкоголем.

«Двое из них в процессе общения уснули, а другие двое продолжили беседу, которая переросла в словесную перепалку, завершившуюся не лучшим образом. Один из собеседников взял кухонный нож, и нанес им удар в живот приятелю. Проснувшиеся остальные участники застолья вызвали экстренные службы», – передали в МВД.

Сообщение в отдел полиции не заставило себя ждать. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники задержали подозреваемого уфимца. Мужчина во всем сознался. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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