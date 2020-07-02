В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля

2 Июль 2020 2020-07-02T09:11:22+03:00

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Минувшим вечером, 2 июля, в Октябрьском районе Уфы зафиксировано два случая падения деревьев. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

В частном секторе на улице Верхоянской старый дуб рухнул на сарай и газопровод. От падения продавило крышу хозяйственной постройки, газопровод уцелел, обошлось без утечки. Примерно в то же время на придомовой территории улицы Российской упавшее дерево повредило три автомобиля, людей поблизости не было.

На устранение последствий ЧП были направлены коммунальные службы. Они убрали упавшие насаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU