Четыре человека госпитализированы после ДТП в Башкирии: среди пострадавших – 3-летний мальчик

2 Июль 2020 2020-07-02T08:35:46+03:00

В "Гранте" находились четыре человека - пострадали все / фото: ГИБДД РБ

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На территории Бирского района в Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Подробности дорожного инцидента рассказали в региональной Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась вечером, 1 июля, на 14 км трассы Бирск-Дюртюли. По словам 54-летнего водителя Honda CR-V, он потерял управление после выхода из строя переднего колеса. Иномарка врезалась «Ладу Гранта», за рулем которой сидела 25-летняя девушка. Она и трое ее пассажиров, включая трехлетнего мальчика, получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Ребенка от тяжких последствия спасло детское автокресло / фото: ГИБДД РБ

«От более серьезных последствий ребёнка уберегло детское удерживающее устройство», – отметили в ГИБДД. – Начато расследование, направленное на выяснение причин и условий возникновения ДТП».

За 1 июля на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU