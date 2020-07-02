2020-07-02T08:35:46+03:00
Происшествия

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Башкирии: среди пострадавших – 3-летний мальчик

Ребенка от более серьезных последствий спасли детское кресло
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В "Гранте" находились четыре человека - пострадали все / фото: ГИБДД РБВ "Гранте" находились четыре человека - пострадали все / фото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

На территории Бирского района в Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Подробности дорожного инцидента рассказали в региональной Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась вечером, 1 июля, на 14 км трассы Бирск-Дюртюли. По словам 54-летнего водителя Honda CR-V, он потерял управление после выхода из строя переднего колеса. Иномарка врезалась «Ладу Гранта», за рулем которой сидела 25-летняя девушка. Она и трое ее пассажиров, включая трехлетнего мальчика, получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Ребенка от тяжких последствия спасло детское автокресло / фото: ГИБДД РБ

Ребенка от тяжких последствия спасло детское автокресло / фото: ГИБДД РБ

«От более серьезных последствий ребёнка уберегло детское удерживающее устройство», – отметили в ГИБДД. – Начато расследование, направленное на выяснение причин и условий возникновения ДТП».

За 1 июля на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Башкирии: среди пострадавших – 3-летний мальчик
Голосование по поправкам в конституцию: стали известны финальные результаты по Башкирии
Житель Башкирии угнал у рыбака машину, чтобы закупиться выпивкой
Молодая уфимка устроила гимнастическое шоу на пешеходном переходе и возмутила пользователей соцсетей
В Уфе без вести пропал 27-летний парень с необычным именем
Труп неизвестного мужчины пролежал в подвале уфимского барака 10 дней
В водоеме под Уфой всплыла мертвая рыба
Явка в Башкирии составила 88,94%: ЦИК подвела итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
В Башкирии детей застали за опасным занятием на брошенном кране
В Уфе от службы отлучили священника, который «пошел освящать какой-то периметр дома»
Электромонтер из Башкирии погиб на работе
Депутаты попробуют полностью запретить продажу алкоголя в башкирском селе
В Башкирии подписан закон о запрете курения кальяна в общественных местах
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности
На стоянке перед магазином в Башкирии провалился грунт: легковушка начала уходить под землю
При лобовом столкновении на трассе в Башкирии погиб мужчина
Мэр башкирского города досрочно ушел в отставку
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 44 человек
На утро 1 июля явка на общероссийское голосование в Башкирии составила 71,5%
Житель ЯНАО погиб в ДТП на трассе в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора
В Башкирии пьяный пассажир отнял машину у таксиста и поехал кататься вместе с приятелем
В Уфе вор обокрал салон красоты: он забрал деньги, духи и косметику
В Уфе открыли фонтан «Танцующие журавли», находившийся на реконструкции с 2008 года