Четыре человека госпитализированы после ДТП в Башкирии: среди пострадавших – 3-летний мальчик
На территории Бирского района в Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Подробности дорожного инцидента рассказали в региональной Госавтоинспекции.
фото: ГИБДД РБ
Авария случилась вечером, 1 июля, на 14 км трассы Бирск-Дюртюли. По словам 54-летнего водителя Honda CR-V, он потерял управление после выхода из строя переднего колеса. Иномарка врезалась «Ладу Гранта», за рулем которой сидела 25-летняя девушка. Она и трое ее пассажиров, включая трехлетнего мальчика, получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.
Ребенка от тяжких последствия спасло детское автокресло / фото: ГИБДД РБ
«От более серьезных последствий ребёнка уберегло детское удерживающее устройство», – отметили в ГИБДД. – Начато расследование, направленное на выяснение причин и условий возникновения ДТП».
За 1 июля на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых пострадали 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU