Голосование по поправкам в конституцию: стали известны финальные результаты по Башкирии

2 Июль 2020 2020-07-02T08:55:14+03:00

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Центризбирком Башкирии провел брифинг, на котором подвел итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По словам председателя комиссии Илоны Макаренко, после обработки всех протоколов явка в республике составила 90,83% (или 2,76 млн человек). В Уфе на участки пришло 86,85% избирателей, в других городах – 88,28%, районах – 93,73%.

За внесение изменений в основной закон страны свой голос отдали 88,68% (или 2,48 млн человек) жителей: в Уфе – 83%, городах – 86,73%, районах – 91,95%. Против поправок проголосовало 10,6% (292 тысячи человек). По Уфе – 15,99%, городам – 12,65% и районам – 7,43%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в период с 25 июня по 1 июля. Последний день был основным, до него свой выбор сделали 69,1% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU