2020-07-01T21:42:15+03:00
Происшествия

Житель Башкирии угнал у рыбака машину, чтобы закупиться выпивкой

Правоохранители перехватили преступника на обратном пути
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Угонщика остановили гаишникиУгонщика остановили гаишникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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У пожилого жителя башкирского Сибая угнали машину, пока он удил рыбу. Преступление произошло днем 30 июня на берегу реки Туяляс, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

69-летний мужчина обратился к полицейским спустя 10 минут после того, как заметил, что неизвестный садится в его «Ладу Гранта» и уезжают восвояси. Инспекторы ДПС среагировали оперативно. Сотрудники задержали угонщика уже в городе, на перекрестке Булякова и Индустриального шоссе. При задержании стало ясно – злоумышленник пьян. В МВД Башкирии рассказали, что предшествовало преступлению:

«34-летний житель города Сибая в день происшествия отдыхал со своими знакомыми за берегу реки Туяляс. Когда у приятелей закончились спиртные напитки, мужчина решил съездить в город за дополнительной порцией горячительного. Для этого он использовал чужой автомобиль, владелец которого в этот момент удил рыбу. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, когда тот возвращался обратно»

Полицейские возбудили по факту угона уголовное дело. Задержанного оставили под административным арестом. Машину пенсионеру вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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