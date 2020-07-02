Молодая уфимка устроила гимнастическое шоу на пешеходном переходе и возмутила пользователей соцсетей

2 Июль 2020 2020-07-02T08:30:40+03:00

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Тренер по художественной гимнастике из Уфы устроила шоу на пешеходном переходе улицы Бабушкина. Девушка в коротких шортах перекатилась по проезжей части «колесом». Запись она опубликовала на своей странице в инстаграме, после чего видео разнеслось по крупным пабликам социальной сети.

Многие пользователи отнеслись к безобидной шалости гимнастки с негативом. В комментариях они стали упрекать ее во всем подряд. Вот примерный список претензий: безрассудство, халатность к окружающим, пренебрежение правилами дорожного движения, попытка пропиариться. Некоторые даже умудрились пожурить уфимку за то, что при выполнении кульбитов она испачкала волосы. Впрочем, нашлись и заступники, которые попросили критиканов не завидовать, а быть снисходительнее и добрее.

В Уфе девушка прокатилась "колесом" по проезжей части // 1.07.

ИСТОЧНИК KP.RU