2020-07-01T20:19:25+03:00
Происшествия

Труп неизвестного мужчины пролежал в подвале уфимского барака 10 дней

Личность погибшего, равно как и причину его смерти установить пока не удалось
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Труп лежал в подвале двухэтажного барака в Советском районе / фото: Google MapsТруп лежал в подвале двухэтажного барака в Советском районе / фото: Google Maps
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В подвале уфимского барака поздней ночью 1 июля был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, видимых повреждений на теле погибшего не было. На месте страшной находки – двухэтажном нежилом здании на одной из улиц в Советском районе – работали сотрудники МВД и Следственного комитета.

По предварительной информации, мертвый мужчина был бездомным. На вид ему 35-40 лет. Труп пролежал в подвале порядка 10 суток и уже начал разлагаться. Тело передано на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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