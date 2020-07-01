Труп неизвестного мужчины пролежал в подвале уфимского барака 10 дней

1 Июль 2020 2020-07-01T20:19:25+03:00

Личность погибшего, равно как и причину его смерти установить пока не удалось

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В подвале уфимского барака поздней ночью 1 июля был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как передает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, видимых повреждений на теле погибшего не было. На месте страшной находки – двухэтажном нежилом здании на одной из улиц в Советском районе – работали сотрудники МВД и Следственного комитета.

По предварительной информации, мертвый мужчина был бездомным. На вид ему 35-40 лет. Труп пролежал в подвале порядка 10 суток и уже начал разлагаться. Тело передано на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU