Труп неизвестного мужчины пролежал в подвале уфимского барака 10 дней
В подвале уфимского барака поздней ночью 1 июля был обнаружен труп неизвестного мужчины.
Как передает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, видимых повреждений на теле погибшего не было. На месте страшной находки – двухэтажном нежилом здании на одной из улиц в Советском районе – работали сотрудники МВД и Следственного комитета.
По предварительной информации, мертвый мужчина был бездомным. На вид ему 35-40 лет. Труп пролежал в подвале порядка 10 суток и уже начал разлагаться. Тело передано на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU