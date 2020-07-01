2020-07-01T19:45:41+03:00
Происшествия

В водоеме под Уфой всплыла мертвая рыба

Местные жители назвали произошедшее «экологической катастрофой»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В водоеме под Уфой на территории садового товарищества «Осенний» всплыла мертвая рыба. Об этом в соцсетях сообщил местный житель. Он назвал произошедшее «экологической катастрофой». В комментариях к посту многие пользователи стали отмечать страничку главы Башкирии Радия Хабирова в надежде, что тот обратит внимание на проблему.

В республиканском МЧС журналистам ГТРК-Башкортостан пояснили, что рыба всплыла на Калманских озерах. Искусственный водоем располагается недалеко от аэропорта и является «биологическим прудом» его очистных сооружений. Здесь нельзя ни купаться, ни рыбачить.

Для выяснения обстоятельств на место выехали сразу несколько ведомств – Рыбнадзор, Минэкологии и представители местных властей. Были взяты пробы. Результаты анализов будут готовы в течение двух-трех дней.

В свою очередь пресс-секретарь Аэропорта «Уфа» заявил телеканалу, что сброс промышленных сточных вод в водоемы воздушная гавань не осуществляет. Стоки проходят очистку на биологических сооружениях, а «вода собирается в пруды-аккумуляторы». Если проведенная экспертиза обнаружит в водоеме химвещества, аэропорт может обратиться в органы для расследования случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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