2020-07-01T19:13:41+03:00
Общество

Явка в Башкирии составила 88,94%: ЦИК подвела итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

В основной день на избирательные участки пришли более 600 тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ЦИК РБ приступил к подсчету голосовЦИК РБ приступил к подсчету голосовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Башкирии в 20:00 завершился основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Избирательные участки закрыты, а участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

На последнем брифинге Центризбиркома республики сегодня выступила секретарь Марина Долматова. Она огласила явку по состоянию на 19:30. В голосовании, которое стартовало 25 июня, приняли участие более 2,7 млн жителей Башкирии – это 88,94% от общего числа избирателей. В Уфе явка составила 85,59%, других городах – 85,9%, а районах – 91,71%.

Сегодня свое мнение о поправках в Конституцию выразили более 600 тысяч человек. За день явка была повышена почти на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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