2020-07-01T18:37:55+03:00
Происшествия

В Башкирии детей застали за опасным занятием на брошенном кране

Горожане опасаются за подрастающее поколение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В башкирском городе Ишимбае местные жители всерьез опасаются за детей, которые лазают на брошенный строительный кран. Проблему в городском паблике «ВКонтакте» подняла горожанка. Она обратилась к местной администрации:

«Уже не первый раз писали про эту стройку на Заки Валиди, 4. Стоит кран уже сколько лет, дети лазают по этому крану – кто-нибудь упадет, разобьется! Дети на замечания не реагируют! Примите меры уже наконец!»

В комментариях один из подписчиков сообщества написал, что власти примут меры только после того, как кто-нибудь разобьется. В ответ на это другой житель Ишимбая отметил, что в этом случае крайними сделают родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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