2020-07-01T17:27:06+03:00
Происшествия

Электромонтер из Башкирии погиб на работе

Мужчину ударило током
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К приезду медиков мужчина был уже мертвК приезду медиков мужчина был уже мертв
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В Туймазинском районе Башкирии в результате несчастного случая на работе погиб 52-летний электромонтер. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Как рассказал собеседник, трагедия произошла накануне, 30 июня, во время плановых работ в трансформаторной подстанции на территории опытного завода в селе Серафимовский. Мужчину ударило электрическим током, и он скончался на месте происшествия. Медикам оставалось только констатировать смерть сотрудник

Делом может заинтересоваться республиканская Гострудинспекция. Возможно, во время работы были нарушены требования безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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