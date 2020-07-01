Электромонтер из Башкирии погиб на работе
В Туймазинском районе Башкирии в результате несчастного случая на работе погиб 52-летний электромонтер. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Как рассказал собеседник, трагедия произошла накануне, 30 июня, во время плановых работ в трансформаторной подстанции на территории опытного завода в селе Серафимовский. Мужчину ударило электрическим током, и он скончался на месте происшествия. Медикам оставалось только констатировать смерть сотрудник
Делом может заинтересоваться республиканская Гострудинспекция. Возможно, во время работы были нарушены требования безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU