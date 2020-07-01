Электромонтер из Башкирии погиб на работе

1 Июль 2020 2020-07-01T17:27:06+03:00

К приезду медиков мужчина был уже мертв

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В Туймазинском районе Башкирии в результате несчастного случая на работе погиб 52-летний электромонтер. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Как рассказал собеседник, трагедия произошла накануне, 30 июня, во время плановых работ в трансформаторной подстанции на территории опытного завода в селе Серафимовский. Мужчину ударило электрическим током, и он скончался на месте происшествия. Медикам оставалось только констатировать смерть сотрудник

Делом может заинтересоваться республиканская Гострудинспекция. Возможно, во время работы были нарушены требования безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU