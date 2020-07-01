Депутаты попробуют полностью запретить продажу алкоголя в башкирском селе

1 Июль 2020 2020-07-01T16:29:31+03:00

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В башкирском селе Верхнеиткулово Ишимбайского района могут полностью запретить розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующий проект закона в ноябре текущего года будут рассматривать депутаты республиканского парламента. Информация об этом появилась в «примерной программе законопроектной работы Государственного Собрания-Курултая […] на осеннюю сессию 2020 года». Документ опубликован на портале правовой информации. Инициатором экспериментального ограничения стал муниципальный Совет Ишимбайского района.

Отрывок из примерной программы регионального парламента

Верхнеиткулово – административный центр Иткуловского сельсовета. В населенном пункте проживает не более тысячи человек. Почему выбор депутатов пал именно на это село, остается загадкой.

Напомним, с 1 июля в Башкирии снимается ранее установленное ограничение по времени продажи алкоголя. Теперь в республике действует только федеральная норма – спиртное вновь можно купить с 8:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU