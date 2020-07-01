2020-07-01T16:29:31+03:00
Общество

Депутаты попробуют полностью запретить продажу алкоголя в башкирском селе

Похоже, законодатели решили поэкспериментировать с алкогольной политикой в регионе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На фото - село Верхнеиткулово / скриншот видео с youtube, канал Ишимбай ТV Ишимбайское телевидениеНа фото - село Верхнеиткулово / скриншот видео с youtube, канал Ишимбай ТV Ишимбайское телевидение
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В башкирском селе Верхнеиткулово Ишимбайского района могут полностью запретить розничную продажу алкогольной продукции. Соответствующий проект закона в ноябре текущего года будут рассматривать депутаты республиканского парламента. Информация об этом появилась в «примерной программе законопроектной работы Государственного Собрания-Курултая […] на осеннюю сессию 2020 года». Документ опубликован на портале правовой информации. Инициатором экспериментального ограничения стал муниципальный Совет Ишимбайского района.

Отрывок из примерной программы регионального парламента

Отрывок из примерной программы регионального парламента

Верхнеиткулово – административный центр Иткуловского сельсовета. В населенном пункте проживает не более тысячи человек. Почему выбор депутатов пал именно на это село, остается загадкой.

Напомним, с 1 июля в Башкирии снимается ранее установленное ограничение по времени продажи алкоголя. Теперь в республике действует только федеральная норма – спиртное вновь можно купить с 8:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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