2020-07-01T15:38:10+03:00
Общество

В Башкирии подписан закон о запрете курения кальяна в общественных местах

Новая норма начнет действовать 9 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новый закон подписал Радий ХабировНовый закон подписал Радий ХабировФото: Виталий ПАРУБОВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров 29 июня подписал закон о запрете курения кальяна в общественных местах. Ограничительные меры приняли депутаты республиканского парламента.

Из опубликованного на портале правовой информации документа следует, что курить кальяны запрещено:

– в парках, скверах, площадях, набережных;

– на территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом;

– в местах проведения публичных мероприятий – театральных, концертных, спортивных, общественно-политических;

– на остановках общественного транспорта;

– в подземных и надземных переходах, а также на парковках.

За нарушение нового закона предусмотрен штраф – 500 рублей. За повторное нарушение он увеличится вдвое. Согласно действующей норме, закон вступит в силу через 10 дней после подписания, то есть 9 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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