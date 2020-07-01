В Башкирии подписан закон о запрете курения кальяна в общественных местах
Глава Башкирии Радий Хабиров 29 июня подписал закон о запрете курения кальяна в общественных местах. Ограничительные меры приняли депутаты республиканского парламента.
Из опубликованного на портале правовой информации документа следует, что курить кальяны запрещено:
– в парках, скверах, площадях, набережных;
– на территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом;
– в местах проведения публичных мероприятий – театральных, концертных, спортивных, общественно-политических;
– на остановках общественного транспорта;
– в подземных и надземных переходах, а также на парковках.
За нарушение нового закона предусмотрен штраф – 500 рублей. За повторное нарушение он увеличится вдвое. Согласно действующей норме, закон вступит в силу через 10 дней после подписания, то есть 9 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU