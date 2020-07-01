2020-07-01T13:49:47+03:00
Происшествия

На стоянке перед магазином в Башкирии провалился грунт: легковушка начала уходить под землю

Инцидент произошел в городе Белорецке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

На стоянке перед магазином в башкирском городе Белорецке произошел провал грунта. Припаркованная начала планомерно уходить под землю. Видео с места происшествия в одном из местных пабликов «ВКонтакте» опубликовал очевидец. На записи видно, что задние колеса вазовской «пятнашки» почти полностью оказались в яме.

По словам одного из пользователей в комментариях, провал образовался из-за того, что под асфальтом размыло грунт. Многие сразу же вспомнили знаменитый случай в Уфе, который произошел в ноябре 2016 года. Тогда под землю ушла припаркованная «Лада Калина». Найти ее так и не смогли.

Какая судьба постигла авто из Белорецка, пока неизвестно. Еще один свидетель происшествия отметил, что через несколько часов яма стала больше, а машина села еще глубже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты попробуют полностью запретить продажу алкоголя в башкирском селе
В Башкирии подписан закон о запрете курения кальяна в общественных местах
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности
На стоянке перед магазином в Башкирии провалился грунт: легковушка начала уходить под землю
При лобовом столкновении на трассе в Башкирии погиб мужчина
Мэр башкирского города досрочно ушел в отставку
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 44 человек
На утро 1 июля явка на общероссийское голосование в Башкирии составила 71,5%
Житель ЯНАО погиб в ДТП на трассе в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора
В Башкирии пьяный пассажир отнял машину у таксиста и поехал кататься вместе с приятелем
В Уфе вор обокрал салон красоты: он забрал деньги, духи и косметику
В Уфе открыли фонтан «Танцующие журавли», находившийся на реконструкции с 2008 года