На стоянке перед магазином в Башкирии провалился грунт: легковушка начала уходить под землю

1 Июль 2020 2020-07-01T13:49:47+03:00

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На стоянке перед магазином в башкирском городе Белорецке произошел провал грунта. Припаркованная начала планомерно уходить под землю. Видео с места происшествия в одном из местных пабликов «ВКонтакте» опубликовал очевидец. На записи видно, что задние колеса вазовской «пятнашки» почти полностью оказались в яме.

По словам одного из пользователей в комментариях, провал образовался из-за того, что под асфальтом размыло грунт. Многие сразу же вспомнили знаменитый случай в Уфе, который произошел в ноябре 2016 года. Тогда под землю ушла припаркованная «Лада Калина». Найти ее так и не смогли.

Какая судьба постигла авто из Белорецка, пока неизвестно. Еще один свидетель происшествия отметил, что через несколько часов яма стала больше, а машина села еще глубже.

ИСТОЧНИК KP.RU