Мэр башкирского города досрочно ушел в отставку

1 Июль 2020 2020-07-01T12:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр башкирского города Белорецка Сергей Поляков досрочно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Решение Полякова об отставке по собственному желанию накануне, 30 июня, поддержали депутаты городского совета.

На место экс-градоначальника на правах исполняющего обязанности был избран 30-летний предприниматель Кирилл Егупов. Он долгое время занимается общественной деятельностью в Белорецке, последние три года является депутатом местного Совета. Женат, воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU