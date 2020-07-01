2020-07-01T12:07:14+03:00
Общество

Мэр башкирского города досрочно ушел в отставку

На его место назначили 30-летнего предпринимателя
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новый глава администрации Белорецка Кирилл Егупов / фото: соцсетиНовый глава администрации Белорецка Кирилл Егупов / фото: соцсети
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Мэр башкирского города Белорецка Сергей Поляков досрочно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Решение Полякова об отставке по собственному желанию накануне, 30 июня, поддержали депутаты городского совета.

На место экс-градоначальника на правах исполняющего обязанности был избран 30-летний предприниматель Кирилл Егупов. Он долгое время занимается общественной деятельностью в Белорецке, последние три года является депутатом местного Совета. Женат, воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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