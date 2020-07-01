В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 44 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T10:45:59+03:00

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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом обновил статистику заболеваемости по регионам. В Башкирии за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 44 человек – за последнее время меньше было только 6 мая, тогда инфекцию обнаружили у 24 жителей. Число заразившихся ковидом с начала пандемии по состоянию на 1 июля составляет 5405 человек.

Количество вылечившихся тем временем перевалило отметку в три тысячи человек, если быть точнее – 3104. За минувшие 24 часа с учета после выздоровления было снято 109 жителей республики.

Показатель летальности остается на прежнем уровне – 18 смертельных случаев. По официальным данным, с 20 мая от COVID-19 в регионе никто не умирал.

ИСТОЧНИК KP.RU