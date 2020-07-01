На утро 1 июля явка на общероссийское голосование в Башкирии составила 71,5%

1 Июль 2020 2020-07-01T10:22:09+03:00

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В Башкирии по состоянию на 10:00 1 июля явка на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию составила 71,55%. Об этом на брифинге сообщила председатель региональной ЦИК Илона Макаренко. По ее данным в Уфе явка составила 73,19%, по другим городам республики – 66,35% и по районам – «ориентировочно» – 72,71%.

С 25 по 30 июня участие в голосовании приняли 2,1 млн избирателей – 69,1% от общего числа (3 млн 39 тысяч человек). На территории республики работает 3431 избирательный участок.

«Процесс голосования и подведение его итогов будут обеспечивать около 29 тысяч членов комиссии. Наблюдение за легитимностью голосования осуществляют более 30 тысяч наблюдателей», – добавил глава ЦИК Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU