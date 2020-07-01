В Башкирии пьяный пассажир отнял машину у таксиста и поехал кататься вместе с приятелем

1 Июль 2020 2020-07-01T08:51:48+03:00

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В Благоварском районе Башкирии пьяный пассажир отнял машину у таксиста и поехал кататься вместе с собутыльником. Подробности инцидента сообщили в республиканском МВД.

Все началась с решения двух подвыпивших уфимцев 31 и 33 лет съездить к бабушке одного из них в деревню и попросить у нее денег в долг. Забрав желаемое, мужчины заказали такси и отправились обратно, в город. По пути 31-летнему пассажиру взбрело в голову развернуться и посетить другую деревню. Причем доехать он решил самостоятельно, без помощи извозчика. Уфимец вытащил таксиста из его машины и сам сел за руль.

«Удовлетворившись своим порывом, он и его недоумевающий товарищ бросили машину посреди поля», – рассказали в полиции.

Тем временем таксист уже сообщил об угоне полицейским. Сотрудники следственно-оперативной группы смогли найти и задержать горе-кутил. Зачинщик преступления оказался ранее судимым – в свое время он до смерти забил человека. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту угона.

ИСТОЧНИК KP.RU