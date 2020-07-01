В Уфе открыли фонтан «Танцующие журавли», находившийся на реконструкции с 2008 года

1 Июль 2020 2020-07-01T07:55:18+03:00

Сам объект был построен еще в начале 70-х

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Накануне, 30 июня, в уфимском сквере «Дубки» (остановка ГДК) открылся фонтан «Танцующие журавли». Достопримечательность, построенная еще в начале 70-х годов прошлого века, находилась на реконструкции с 2008 года. После обновления фонтан стал светомузыкальным.

Модернизация парковой территории началась только прошлой осенью. В сквере посадили новые деревья, кустарники, проложили дорожки из гранитного камня, установили скамейки, детскую и спортивную площадки, а также систему видеонаблюдения.

На церемонии открытия фонтана присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и мэр Уфы Ульфат Мустафин. Руководитель республики рассказал, что помнит «Танцующих журавлей» еще по студенческой молодости: «Прошли годы, и в какой-то момент о них забыли. Мы решили возродить эту композицию».

ИСТОЧНИК KP.RU