В одном из районов Башкирии засняли на видео нашествие гусениц

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:08:21+03:00

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Жители Зилаирского района Башкирии пожаловались на нашествие гусениц.

Видео и фото с места событий местные жители выкладывают в соцсетях. На кадрах любительского видеоролика видно, что будущие бабочки свисают с листьев дерева. Гусеницы обгрызли всю листву и теперь беспомощно висят на голых ветках. Позже в соцсетях появилось еще одно видео, в котором гусеницы пожирают листья кустарника – сообщается, что оно также снято в Зилаирском районе.

Логично предположить, что после такого количества гусениц в районе ожидается еще одно нашествие – на этот раз бабочек.

Нашествие гусениц в Башкирии // 30.06.

ИСТОЧНИК KP.RU