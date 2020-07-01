В Уфе вор обокрал салон красоты: он забрал деньги, духи и косметику

1 Июль 2020 2020-07-01T08:05:44+03:00

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В Советском районе Уфы неизвестный обчистил салон красоты. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 34-летняя горожанка. По ее словам, преступление произошло в период с 10:00 до 17:00 29 июня.

Чтобы проникнуть в кабинет, вор взломал замок и отжал деревянную дверь. Оказавшись в салоне, он принялся сгребать себе все, что увидит. Добычей злоумышленника стали 27 тысяч рублей, духи и косметика. Факт кражи был обнаружен вечером того же дня.

Криминалисты обследовали место преступления и нашли отпечатки пальцев, а также след от орудия взлома. Следственный отдел возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU