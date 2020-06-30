В уфимском парке неизвестный прострелил бедро молодой девушке

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:48:40+03:00

Все произошло поздней ночью в не самом благополучном районе

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В башкирской столице неизвестный мужчина прострелил девушке бедро.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», поздней ночью 28 июня в городскую больницу №13 с «огнестрельным ранением нижней трети бедра» обратилась 26-летняя девушка. Медики оказали ей первую помощь, а затем вызвали полицейских.

Правоохранителям пострадавшая рассказала, что стала жертвой нападения неизвестного мужчины, когда гуляла по парку имени Гастелло. Злоумышленник выстрелил в нее из травматического пистолета и скрылся. Сотрудники изучили место нападения и нашли там резиновую пулю. По данным собеседника, вычислить стрелка пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU