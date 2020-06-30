Медики башкирской ЦРБ обратились в Следком из-за отсутствия выплат за работу с больными коронавирусом
Правоохранители начали доследственную проверку
фото: сайт туймазинской ЦРБ
Изменить размер текста:
Медики Туймайзинской ЦРБ, не дождавшиеся выплат за работу с больными коронавирусом, обратились в Следственный комитет. Правоохранительное ведомство начало проверку по факту жалоб.
Следователи проводят «комплекс мероприятий, направленных на проверку представленных сведений, полноту и своевременность положенных выплат медицинским работникам». Кроме того, изучается бухгалтерия медицинского учреждения, опрашиваются руководство и персонал больницы. После проверки будет принято процессуальное решение. Ход дела находится на контроле у руководства СК.
ИСТОЧНИК KP.RU