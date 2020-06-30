Медики башкирской ЦРБ обратились в Следком из-за отсутствия выплат за работу с больными коронавирусом

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:10:56+03:00

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Медики Туймайзинской ЦРБ, не дождавшиеся выплат за работу с больными коронавирусом, обратились в Следственный комитет. Правоохранительное ведомство начало проверку по факту жалоб.

Следователи проводят «комплекс мероприятий, направленных на проверку представленных сведений, полноту и своевременность положенных выплат медицинским работникам». Кроме того, изучается бухгалтерия медицинского учреждения, опрашиваются руководство и персонал больницы. После проверки будет принято процессуальное решение. Ход дела находится на контроле у руководства СК.

ИСТОЧНИК KP.RU