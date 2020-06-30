2020-06-30T18:44:49+03:00
Происшествия

Бывшего начальника из администрации Уфы будут судить за многомиллионные махинации с землей

Ущерб бюджету составил более 26 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дело будет рассматривать Октябрьский районный судДело будет рассматривать Октябрьский районный суд
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В Уфе будут судить бывшего начальника отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района Мунира Маннапова. Экс-чиновника обвиняют в махинациях с земельными участками на общую сумму более 26 млн рублей. Следственный комитет завершил расследование дела, а прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый подделал распоряжение, по которому его родственникам и знакомым было выделено семь участков площадью в два гектара в деревнях Атаевка, Локотки, Искино (Искинский сельсовет). Стоимость земли оценена в более чем 26 млн рублей.

«Он расписался в распоряжениях от своего имени, поставил оттиск сохранившейся у него печати [ранее чиновник занимал должность главы Искинского сельсовета] и передал поддельные распоряжения получателям земель для последующей регистрации права собственности», – рассказали в СК.

Когда у специалистов Росреестра Башкирии возникли сомнения в подлинности документов, они направили запрос в администрацию Кировского района. Обвиняемый подготовил ответ о подлинности распоряжений и заверил документы у руководства. В конечном счете новоиспеченные землепользователи зарегистрировали за собой право собственности на земельные участки.

Обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело по статьям «мошенничество», «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями» будет рассматривать Октябрьский районный суд Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бывшего начальника из администрации Уфы будут судить за многомиллионные махинации с землей
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