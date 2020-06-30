2020-06-30T16:04:14+03:00
Общество

Уфимка потеряла 412 тысяч рублей после звонка незнакомца

На женщину тайно оформили кредит
Рустем АХУНОВ
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45-летняя уфимка лишилась 412 тысяч рублей после звонка незнакомца, который представился ей сотрудником банка.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что неприятная история произошла с женщиной 28 июня.Воскресным вечером ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ее банка. Уверенным голосом он сообщил, что с карты уфимки жулики попытались списать деньги. Для того, чтобы не оградиться от дальнейших посягательств мошенников, женщину попросили сообщить код, который ей должен был прийти от банка. Доверившись незнакомцу, жертва сообщила ему тайный пароль.

Разумеется, мошенником в данной ситуации оказался сам звонивший. Через полученный код мужчина тайно оформил кредит и тут же снял деньги с карты своей жертвы. Добычей мошенника стали 412 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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