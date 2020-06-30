На остановке в центре Уфы обнаружили тело молодого парня

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:01:55+03:00

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В Уфе прямо на остановке в центре города нашли тело молодого парня.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника в правоохранительных органах, тело молодого человека было найдено ранним утром 28 июня. Прохожие подумали, что он попросту уснул на остановке, но позже выяснилась жуткая правда – 27-летний парень был мертв.

Известно, что на теле молодого человека не было никаких видимых повреждений. Сейчас судмедэксперты устанавливают все обстоятельства гибели уфимца. Не исключено, что он мог чем-то отравиться.

ИСТОЧНИК KP.RU