Летел под 150 км/ч: уфимские гаишники устроили ночную погоню за пьяным водителем на кабриолете

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:35:42+03:00

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В Уфе вчера вечером, 29 июня, сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем на кабриолете. Подробности преследования рассказали в республиканской госавтоинспекции.

Все произошло около 23:00. На проспекте Октября экипаж дорожно-патрульной службы привлек внимание автомобиль «Mercedes». Водитель элитной иномарки проигнорировал требования об остановке и пронесся мимо инспекторов. Они начали преследовать нарушителя. Вскоре к ним подключились еще два экипажа ДПС.

«Скрываясь по улицам и дворам, водитель нарушал сигналы светофоров, выезжал на встречную полосу, касательно совершил столкновение с двумя автомобилями, значительно превышал скорость. При просмотре регистраторов местами она составляла до 150 км/ч», – сообщили в ГИБДД.

Близ дворца культуры Орджоникидзе водитель не совладал с высокой скоростью и врезался в электроопору. Инспекторы задержали лихача и сопроводили его в патрульную машину. Нарушителем оказался 36-летний уфимец. Он находился в нетрезвом состоянии – алкотестер показал 0,640 миллиграмм спиртного на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские составили на нарушителя порядка дести материалов, в том числе за нетрезвое вождение, оставление места ДТП, невыполнение законных требований сотрудников полиции. Сейчас мужчине грозят крупные штрафы, лишение прав и административный арест.

Погоня за кабриолетом в Уфе // 30.06.

ИСТОЧНИК KP.RU