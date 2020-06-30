2020-06-30T14:41:27+03:00
Общество

«Результат проверок – ноль»: адвокат заявил, что против Эльзы Сыртлановой не возбудят уголовное дело

Юрист посетил следственный отдел
Владислав КАЗАНЦЕВ
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на фото - Эльза Сыртланована фото - Эльза Сыртланова
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Адвокат из Уфы Урал Хамзин заявил, что против бывшего главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой не будет возбуждено уголовное дело из-за вспышки коронавируса. Об этом юрист сообщил на своей странице в фейсбуке.

Ранее Хамзин писал, что в главной республиканской больнице от коронавируса погиб его отец, проходивший плановое лечение. Адвокат обратился в следственный комитет с просьбой разобраться в случившемся. Помимо него, заявления написали еще несколько человек, родственники которых скончались в РКБ во время вспышки COVID-19.

По словам Хамзина, сегодня, 30 июня, он побывал в Кировском следственном отделе, где проводились проверки по четырем материалам в отношении Сыртлановой и «других лиц от Минздрава». Кроме того, юрист посетил третий отдел по особо важным делам, куда был передан основной материал проверки по халатности в отношении руководства РКБ».

«Все проверки касались факта массового заражения десятков или сотен пациентов и медработников Covid-19 в РКБ, приведшей к гибели многих из них, в том числе и моего отца. Результат проверок - ноль, то есть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Две недели жду разрешения моих заявлений об ознакомлении с материалами проверок и предоставлении копий процессуальных постановлений, но Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Чисты они, как ангелы», – написал Урал Хамзин.

Напомним, официально очаг коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова был зафиксирована 6 апреля. Тогда же больницу закрыли на двухнедельный карантин. Взаперти оказались порядка 1200 человек – среди них медики и пациенты. Сколько именно человек заразилось COVID-19 в стенах медучреждения, неизвестно до сих пор. Тем не менее установлено, что половина всех летальных случаев от коронавируса – 9 из 18 – связаны с РКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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