«Результат проверок – ноль»: адвокат заявил, что против Эльзы Сыртлановой не возбудят уголовное дело
Адвокат из Уфы Урал Хамзин заявил, что против бывшего главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой не будет возбуждено уголовное дело из-за вспышки коронавируса. Об этом юрист сообщил на своей странице в фейсбуке.
Ранее Хамзин писал, что в главной республиканской больнице от коронавируса погиб его отец, проходивший плановое лечение. Адвокат обратился в следственный комитет с просьбой разобраться в случившемся. Помимо него, заявления написали еще несколько человек, родственники которых скончались в РКБ во время вспышки COVID-19.
По словам Хамзина, сегодня, 30 июня, он побывал в Кировском следственном отделе, где проводились проверки по четырем материалам в отношении Сыртлановой и «других лиц от Минздрава». Кроме того, юрист посетил третий отдел по особо важным делам, куда был передан основной материал проверки по халатности в отношении руководства РКБ».
«Все проверки касались факта массового заражения десятков или сотен пациентов и медработников Covid-19 в РКБ, приведшей к гибели многих из них, в том числе и моего отца. Результат проверок - ноль, то есть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Две недели жду разрешения моих заявлений об ознакомлении с материалами проверок и предоставлении копий процессуальных постановлений, но Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Чисты они, как ангелы», – написал Урал Хамзин.
Напомним, официально очаг коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова был зафиксирована 6 апреля. Тогда же больницу закрыли на двухнедельный карантин. Взаперти оказались порядка 1200 человек – среди них медики и пациенты. Сколько именно человек заразилось COVID-19 в стенах медучреждения, неизвестно до сих пор. Тем не менее установлено, что половина всех летальных случаев от коронавируса – 9 из 18 – связаны с РКБ.
ИСТОЧНИК KP.RU