МЧС Башкирии предупредило население республики о заморозках
МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о резком похолодании.
Со ссылкой на Башгидромет аварийная служба сообщает, что завтра, 1 июля, в отдельных северных и восточных районах республики прогнозируются слабые заморозки в воздухе и на почве. Температура может снизиться до 0, -2°.
«В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур, […] рекомендуется предпринять меры по защите насаждений», – отметили в МЧС.
Тем временем на востоке Башкирии продолжает сохраняться чрезвычайный класс пожароопасности.
В целом по прогнозам синоптиков завтра в регионе не ожидается существенных осадков. Ветер будет северный, умеренный. Ночью столбик термометра покажет +5, +10°, днем 18,+23°.
ИСТОЧНИК KP.RU