2020-06-30T13:47:33+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупредило население республики о заморозках

Температура воздуха снизится до минусовой отметки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В МЧС предупредили об угрозе гибели сельскохозяйственных культурВ МЧС предупредили об угрозе гибели сельскохозяйственных культурФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о резком похолодании.

Со ссылкой на Башгидромет аварийная служба сообщает, что завтра, 1 июля, в отдельных северных и восточных районах республики прогнозируются слабые заморозки в воздухе и на почве. Температура может снизиться до 0, -2°.

«В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур, […] рекомендуется предпринять меры по защите насаждений», – отметили в МЧС.

Тем временем на востоке Башкирии продолжает сохраняться чрезвычайный класс пожароопасности.

В целом по прогнозам синоптиков завтра в регионе не ожидается существенных осадков. Ветер будет северный, умеренный. Ночью столбик термометра покажет +5, +10°, днем 18,+23°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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