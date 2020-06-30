Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге по коронавирусу назвал лечебные учреждения республики, в которых действуют ограничительные мероприятия в связи с COVID-19. Главный санитарный врач ввел частичный карантин в следующих медицинских организациях:
– клинический перинатальный центр (закрыто одно отделение на прием и выписку);
– городская клиническая больница №13 (Уфа);
– республиканский клинический онкологический диспансер (онкологическое отделение противоопухолевая лекарственной терапии).
ИСТОЧНИК KP.RU
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