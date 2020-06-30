2020-06-30T13:20:01+03:00
Общество

Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу

По данным ведомства, в республике осталось всего три медучреждения, где введены ограничительные мероприятия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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на фото - 13-я больницана фото - 13-я больница
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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге по коронавирусу назвал лечебные учреждения республики, в которых действуют ограничительные мероприятия в связи с COVID-19. Главный санитарный врач ввел частичный карантин в следующих медицинских организациях:

– клинический перинатальный центр (закрыто одно отделение на прием и выписку);

– городская клиническая больница №13 (Уфа);

– республиканский клинический онкологический диспансер (онкологическое отделение противоопухолевая лекарственной терапии).

ИСТОЧНИК KP.RU

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