2020-06-30T12:41:08+03:00
Происшествия

Военный суд вынес приговор уфимцу, который призывал к борьбе с «неверными»

Мужчина раскаялся, но заключения не избежал
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Алиев и «меч зятя Мухаммеда» / фото: УФСБ РБАлиев и «меч зятя Мухаммеда» / фото: УФСБ РБ
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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 45-летнему уфимцу Анваржану Алиеву. Мужчина призывал к терроризму и экстремизму в интернете. Об этом сообщает УФСБ Башкирии.

В суде было установлено, что Алиев публиковал в сети материалы, в которых призывал к борьбе с «неверными» и вступлению в ряды международной террористической организации. В роликах уфимец демонстрировал холодное оружие, которое называл «мечом зятя Мухаммеда».

Во время процесса подсудимый полностью согласился с предъявленными обвинениями, признал вину и раскаялся. «Суд приговорил Алиева к лишению свободы сроком на 3 года […] с отбыванием наказания в колонии-поселении», – заключили в УФСБ РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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