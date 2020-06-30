2020-06-30T12:41:40+03:00
Общество

Житель Башкирии обезвредил грабителя с пистолетом, пока ходил за цветами для жены и дочерей

Марат Гиндуллин получил грамоту и подарок от министерства внутренних дел
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Лилии Калантарян / "Туймазинский вестник"фото: Лилии Калантарян / "Туймазинский вестник"
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В полиции города Туймазы наградили 56-летнего Марата Гиндуллина. Мужчина смог обезвредить вооруженного грабителя, который собирался обчистить цветочный магазин.

Все произошло еще весной, 8 марта. В то утра Марат приехал из командировки и тут же пошел в магазин, чтобы купить для жены и дочурок цветы. Однако на пороге вместо приветливых продавщиц его встретило дуло пистолета, который держал в руках молодой человек.

«Девушки-продавщицы были напуганы, они лежали на полу, вокруг валялись букеты и горшки с цветами. У меня не было выбора и времени на раздумья - я сцепился с грабителем, заломил ему руку и отобрал пистолет», – рассказал Марат «Туймазинскому вестнику».

Когда на место приехали полицейские, стало ясно, что пистолет у горе-грабителя был ненастоящим – просто зажигалка, стилизованная под Макарова. А цветы купить Гиндуллин все-таки смог, продавщицы за отвагу даже предоставили ему скидку.

На днях начальник Туймазинского ОВД Ильдар Миниахметов вручил Марату почетную грамоту и ценный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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