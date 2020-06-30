С 4 июля подорожает проезд на 30 маршрутах «Башавтотранса»

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:17:22+03:00

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С 4 июля «Башавтотранс» повысит стоимость проезда на 30 маршрутах, почте все из них - междугородние. Перевозчик опубликовал обновленный прайс на официальном сайте. Цены на поездки по проездному «Алга» будет ниже, чем по банковской карте и «наличкой».

В частности, теперь дороже обойдутся поездки из Красноусольска (цена колеблется от 73 до 153 рублей), Кумертау (от 44 до 73 рублей), Нефтекамска (от 67 до 108 рублей).

Также повысились цены на маршруты из Уфы в сады: №125 (Южный автовокзал – «Автомобилист») – 84 рубля за наличный расчет и 67 – по «Алге», №135 (Южный автовокзал – Демские сады) – 60 и 48 рублей.

С полным список измененных цен можно ознакомиться на сайте «Башавтотранса».

ИСТОЧНИК KP.RU