2020-06-30T10:46:25+03:00
Общество

В Башкирии за сутки коронавирусом заболело 46 человек

Общее число заразившихся достигло 5361
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии обновилась статистика по заболеваемости коронавирусом. Данные представил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. За минувшие сутки инфекцию в регионе диагностировали 46 жителям (темп прироста – 0,8%).

С начала пандемии ковид подтвердился у 5361 человека. В Уфе зарегистрировано 1825 случаев. Прирост за сутки в столице составил 29 зараженных.

Число выписанных по выздоровлению от заразы в республике тем временем резко выросло. За последние 24 часа вылечились 125 человек (всего – 2995).

ИСТОЧНИК KP.RU

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