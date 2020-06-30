2020-06-30T10:09:56+03:00
Происшествия

27-летняя девушка из Башкирии лишилась руки на работе

Гострудинспекция начала расследовать инцидент
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Девушке оторвало руку ниже локтяДевушке оторвало руку ниже локтя
Изменить размер текста:

Жительница башкирского города Салавата потеряла руку на рабочем месте. О несчастном случае рассказали в Гострудинспекции.

Инцидент произошел 25 июня на территории «Салаватского катализаторного завода», где работала 27-летняя аппаратчица. Девушка лишилась левой руки ниже локтя во время обслуживания узла дозирования, смешения и грануляции установки по производству цеолитов. Пострадавшую с тяжелой травмой доставили в больницу.

Сейчас в деле разбирается Гострудинспекция. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24