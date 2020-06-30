27-летняя девушка из Башкирии лишилась руки на работе

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:09:56+03:00

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Жительница башкирского города Салавата потеряла руку на рабочем месте. О несчастном случае рассказали в Гострудинспекции.

Инцидент произошел 25 июня на территории «Салаватского катализаторного завода», где работала 27-летняя аппаратчица. Девушка лишилась левой руки ниже локтя во время обслуживания узла дозирования, смешения и грануляции установки по производству цеолитов. Пострадавшую с тяжелой травмой доставили в больницу.

Сейчас в деле разбирается Гострудинспекция. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU