27-летняя девушка из Башкирии лишилась руки на работе
Гострудинспекция начала расследовать инцидент
Девушке оторвало руку ниже локтя
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Жительница башкирского города Салавата потеряла руку на рабочем месте. О несчастном случае рассказали в Гострудинспекции.
Инцидент произошел 25 июня на территории «Салаватского катализаторного завода», где работала 27-летняя аппаратчица. Девушка лишилась левой руки ниже локтя во время обслуживания узла дозирования, смешения и грануляции установки по производству цеолитов. Пострадавшую с тяжелой травмой доставили в больницу.
Сейчас в деле разбирается Гострудинспекция. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU