В Уфе зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:48:48+03:00

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В Уфе наблюдается рост заболеваемости мышиной лихорадкой. Об этом на оперативке в правительстве сообщила исполняющая обязанности замначальника эпидемиологического надзора по Башкирии Зульфия Камаева.

«В Уфе за январь-май текущего года зарегистрировано 37 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Показатель на 100 тысяч населения составляет 3,26, что выше на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, – рассказала чиновница. – На 25-й неделе текущего года в Уфе зарегистрировано девять случаев ГЛПС, на 24-й неделе – десять случаев».

Камаева также представила статистику по пострадавшим от укусов клещей. По состоянию на 30 июня в медучреждения республики обратились 7011 человек, среди которых 2752 ребенка. «Зарегистрировано по одному случаю заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом».

ИСТОЧНИК KP.RU