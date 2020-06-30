С 1 июля в Башкирии перестанет действовать ограничение по продаже алкоголя

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:51:02+03:00

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В Башкирии с 1 июля алкоголь в магазинах вновь будут продавать с 8:00 до 23:00. Республиканское ограничение, согласно которому купить спиртное можно было только с 10:00 до 22:00, отменено. Соответствующие изменения в законодательстве принял региональный парламент.

Одновременно с этим корректировать режим и устанавливать локальные ограничения по продаже алкогольной продукции сможет Госкомитет по торговле и защите прав потребителей. Депутаты Госсобрания-Курултая наделили ведомство соответствующими полномочиями.

Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, в каких случаях может понадобиться вмешательство Госкомитета в алкогольную политику: «Например, у нас есть муниципалитеты, которые неоднократно заявляли о намерении стать безалкогольными зонами. Новый закон позволит им реализовать подобные инициативы».

Толкачев добавил, что «депутаты будут отслеживать исполнение закона и при необходимости корректировать нормативные документы».

ИСТОЧНИК KP.RU