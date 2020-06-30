2020-06-30T08:34:30+03:00
Общество

В Уфе пожилую женщину с гниющей ногой лишает пенсии собственная дочь

На помощь женщине пришли волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: инстаграмфото: инстаграм
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В Уфе пожилая женщина с гниющей ногой вынуждена жить в ужасных условиях, в то время как дочь тратит ее пенсию на алкоголь. Об очередном социальном нарыве рассказали волонтеры.

Как рассказали активисты, много лет назад Наталья сломала ногу, и ей вставили спицу. Однако с течением времени по неизвестной причине конечность начала гнить.

«Ухаживать за неи некому, ее взрослая дочь пьяница. Пьёт на пенсию мамы. Покупает самые дешевые мази, от которых нет пользы, – сокрушаются волонтеры. – В комнате, где проживает Наташа, ужасные условия. Все в пыли, есть насекомые».

Сейчас женщине требуется полный медосмотр и капитальная уборка в комнате. Нужны также мази и бинты. Пенсионерке приходится использовать для перевязки один и тот же лоскут несколько раз. О том, как поддержать бедствующую уфимку, можно узнать на странице волонтеров в инстаграме.

В Уфе пенсионерка в нарывами на ноге живет в ужасающих условиях // 30.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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