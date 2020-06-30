2020-06-30T07:50:16+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель без прав опрокинулся в реку на «десятке»

В ДТП пострадал сам автомобилист и его подруга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне, 29 июня, в Благоварском районе Башкирии автомобиль вылетел с дороги в реку. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Инцидент произошел около пяти часов вечера на первом километре трассы Кашкалаши-Шарлык-Янышево. 35-летний местный житель без водительских прав не справился с управлением за рулем «десятки» и вылетел в реку Уза. Машина приземлилась на крышу.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«В аварии пострадал сам водитель, а также его пассажирка, 33-летняя жительница района. Начато разбирательство», – передали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь ДТП, в которых десять человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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