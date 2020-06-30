В Башкирии водитель без прав опрокинулся в реку на «десятке»

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:50:16+03:00

В ДТП пострадал сам автомобилист и его подруга

Изменить размер текста: A A

Накануне, 29 июня, в Благоварском районе Башкирии автомобиль вылетел с дороги в реку. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Инцидент произошел около пяти часов вечера на первом километре трассы Кашкалаши-Шарлык-Янышево. 35-летний местный житель без водительских прав не справился с управлением за рулем «десятки» и вылетел в реку Уза. Машина приземлилась на крышу.

фото: ГИБДД РБ

«В аварии пострадал сам водитель, а также его пассажирка, 33-летняя жительница района. Начато разбирательство», – передали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь ДТП, в которых десять человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU