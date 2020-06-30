В Башкирии водитель без прав опрокинулся в реку на «десятке»
Накануне, 29 июня, в Благоварском районе Башкирии автомобиль вылетел с дороги в реку. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.
Инцидент произошел около пяти часов вечера на первом километре трассы Кашкалаши-Шарлык-Янышево. 35-летний местный житель без водительских прав не справился с управлением за рулем «десятки» и вылетел в реку Уза. Машина приземлилась на крышу.
фото: ГИБДД РБ
«В аварии пострадал сам водитель, а также его пассажирка, 33-летняя жительница района. Начато разбирательство», – передали в Госавтоинспекции.
фото: ГИБДД РБ
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь ДТП, в которых десять человек пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU