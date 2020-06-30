2020-06-29T20:31:19+03:00
Экономика

В Башкирии отменили итоги аукциона на поставку оборудования для школ на 228 млн рублей

Управление ФАС посчитало, что при проведении торгов был нарушен закон
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне госкомитет по конкурентной политике Башкирии по инициативе управления ФАС отменил результаты аукциона на поставку оборудования в школы республики. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на данные сайта госзакупок, соответствующее уведомление появилось 25 июня.

Заказчиком закупки выступало министерство образования Башкирии, а общая стоимость оборудования была оценена в 228,17 млн рублей. По данным сайта госзакупок, итоги аукциона подвели 15 июня, а победителем стала уфимская фирма «Интегратор», которая предложила исполнить контракт за 204,21 млн рублей. В состав закупки входил 3,8 тысяч ноутбуков, 101 принтер и 202 интерактивные доски для 101 школы республики.

В итоге, результаты аукциона были отменены после внеплановой проверки - специалисты обнаружили нарушения закона о контрактной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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