2020-06-29T20:10:43+03:00
Экономика

В трех районах Башкирии появятся мусоросортировочные комплексы

Во сколько это обойдется бюджету республики власти не уточнили
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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Накануне заместитель министра экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что в ближайшее время в трех районах республики появятся новые мусоросортировочные комплексы. Власти рассчитывают, что с их помощью в Туймазинском, Белебеевском и Давлекановском районах будут перерабатываться до 240 тысяч тонн отходов в год.

По словам Нияза Фазылова, развитие инфраструктуры «обращения с ТКО» позволит уменьшить объем отходов, попадающих на полигоны, и улучшит экологическую обстановку в отдельно взятом районе. Плюс это позволит создать в районах новые рабочие места.

Во сколько бюджету Башкирии обойдется строительство мусоросортировочных комплексов в трех районах республики замминистра не сообщил. Однако он подчеркнул, что развитие инфраструктуры «обращения с ТКО» входит в реализацию нацпроекта «Экология». Он же ранее говорил, что в этом году республика не реализует мероприятия в рамках этого нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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