В Башкирии разыскали пропавшего во время сплава по реке туриста
Накануне сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС разыскали потерявшегося в Белорецком районе туриста. 62-летний мужчина отправился на сплав по реке Инзер и должен был вернуться домой еще в минувшее воскресенье, 28 июня. Однако в назначенное время он не вышел на связь, и родные обратились к спасателям.
Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, на место поисков незамедлительно выехали спасатели. Сегодня днем пенсионер сам вышел на связь с родными.
- С ним все хорошо, в медицинской помощи не нуждается, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Башкирские спасатели призывают всех туристов заранее регистрировать свои маршруты сплавов и пеших походов, что они могли вовремя оказать помощь в случае необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU