2020-06-29T20:01:32+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскали пропавшего во время сплава по реке туриста

Родные забили тревогу, когда он не вышел на связь в установленный срок
Павел КРАЙНОВ
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Фото: госкомитет Башкирии по ЧСФото: госкомитет Башкирии по ЧС
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Накануне сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС разыскали потерявшегося в Белорецком районе туриста. 62-летний мужчина отправился на сплав по реке Инзер и должен был вернуться домой еще в минувшее воскресенье, 28 июня. Однако в назначенное время он не вышел на связь, и родные обратились к спасателям.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, на место поисков незамедлительно выехали спасатели. Сегодня днем пенсионер сам вышел на связь с родными.

- С ним все хорошо, в медицинской помощи не нуждается, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Башкирские спасатели призывают всех туристов заранее регистрировать свои маршруты сплавов и пеших походов, что они могли вовремя оказать помощь в случае необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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