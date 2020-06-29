Житель Уфы забил до смерти незнакомца битой и сбежал в соседний регион

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:19:49+03:00

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На днях сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Уфы, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего. Как сообщает следком по Башкирии, мужчина забил до смерти совершенно незнакомого ему человека битой и сбежал в Оренбургскую область.

По версии следствия, жуткий случай произошел еще 4 июня в Черниковке, на улице Свободы. Подозреваемый встретил на улице 37-летнего мужчину и внезапно у них возник конфликт. Тогда более молодой уфимец достал биту и стал избивать оппонента. В результате потерпевшего увезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Сам изверг сразу после преступления сбежал и скрылся в соседнем регионе. Его объявили в федеральный розыск, вскоре его удалось задержать.

Как отметили в пресс-службе следкома по Башкирии, подозреваемый признался в преступлении под тяжестью собранных доказательств. Решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU